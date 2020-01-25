عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عن رفضه المطلق، لما يسمى بـ (صفقة القرن) جملة وتفصيلاً.



واعتبر عياش في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن هذه الصفقة، ليست سوى مشروع إسرائيلي، أعده وصاغه وأخرجه نتنياهو، وغُلف بغطاء أمريكي.



وقال عياش: "إن ما تسرب ونشر عن هذه الصفقة، يؤكد بما لا يدعو إلى الشك، أنها خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة، ولتكريس ضم وتهويد القدس، ولنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي، والضم الإسرائيلي لمعظم الضفة الغربية المحتلة".



وأضاف عياش، من مقر إقامته في العاصمة الرومانية، بوخارست "أن الهدف الحقيقي لصفقة القرن هو تكريس نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، وتدمير أي فرص للسلام في المنطقة".



وقال: "إن مواجهة هذه الصفقة، وهذا الخطر المحدق، يكون من خلال العمل الفوري على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني، والوقوف إلى جانب رأس شرعيتنا الرئيس أبو مازن".