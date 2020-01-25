شؤون فلسطينية

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية
محمد عياش عضو المجلس الوطني الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الدكتور محمد عياش، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عن رفضه المطلق، لما يسمى بـ  (صفقة القرن) جملة وتفصيلاً.

واعتبر عياش في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، أن هذه الصفقة، ليست سوى مشروع إسرائيلي، أعده وصاغه وأخرجه نتنياهو، وغُلف بغطاء أمريكي.

وقال عياش: "إن ما تسرب ونشر عن هذه الصفقة، يؤكد بما لا يدعو إلى الشك، أنها خطة لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك حق اللاجئين في العودة، ولتكريس ضم وتهويد القدس، ولنسف إمكانية قيام دولة فلسطينية، ولتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف للقانون الدولي، والضم الإسرائيلي لمعظم الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف عياش، من مقر إقامته في العاصمة الرومانية، بوخارست "أن الهدف الحقيقي لصفقة القرن هو تكريس نظام الأبرتهايد الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، وتدمير أي فرص للسلام في المنطقة".

وقال: "إن مواجهة هذه الصفقة، وهذا الخطر المحدق، يكون من خلال العمل الفوري على إنهاء الانقسام، وتوحيد الصف الوطني، والوقوف إلى جانب رأس شرعيتنا الرئيس أبو مازن".

أخبار ذات صلة

شاهد: تفاصيل جديدة للحظة العثور على الطفل أبو رميلة بالقدس

شاهد: تفاصيل جديدة للحظة العثور على الطفل أبو رميلة بالقدس

عريقات لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: من يتساوق مع (صفقة القرن) لا يُؤمن بالسلام العادل والشامل

عريقات لـ"دنيا الوطن": من يتساوق مع (صفقة القرن) لا يُؤمن بالسلام العادل والشامل

الديمقراطية: قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين تلقى فيه مياههم العادمة

الديمقراطية: قطاع غزة ليس مكباً لنفايات المستوطنين تلقى فيه مياههم العادمة

الزراعة بغزة: نعمل على منع التمدد السكاني غير المدروس بالأراضي الزراعية

الزراعة بغزة: نعمل على منع التمدد السكاني غير المدروس بالأراضي الزراعية

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

الهندي: الأمور ذاهبة نحو التصعيد و(صفقة القرن) موجهة أساساً ضد السلطة

الهندي: الأمور ذاهبة نحو التصعيد و(صفقة القرن) موجهة أساساً ضد السلطة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

عياش: مواجهة (صفقة القرن) بإنهاء الأنقسام والسير خلف قيادتنا الشرعية

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

أسرى فلسطين: ضحايا الإهمال الطبي من الأسرى في ارتفاع

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

الشعبية توضح طريقة مواجهة إعلان ترامب لـ(صفقة القرن) وتوجه دعوة للقيادة

الشعبية توضح طريقة مواجهة إعلان ترامب لـ(صفقة القرن) وتوجه دعوة للقيادة

منوعات

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

شاهد: تفاصيل جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم فادي الهاشم

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عربي

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد