الزراعة بغزة: نعمل على منع التمدد السكاني غير المدروس بالأراضي الزراعية

قال الناطق باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، أدهم البسيوني: إن الوزارة، تعمل على الحفاظ على عدم التمدد السكاني في الأراضي الزراعية غير المدروس.



وأضاف البسيوني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لدينا الإدارة العامة لحماية الأراضي، وهي بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي، حيث إن مهمة هذه الإدارة الحفاظ على عدم التمدد السكاني غير المدروس بالأراضي الزراعية".



وتابع البسيوني: "في الكثير من الأحيان، نوقف تخصيص بعد الأراضي للسكن، وأمر تخصيص الأراضي، يتم بالتنسيق مع الوزارة، ونعمل على الحفاظ على البقعة الزراعية، ولنا دور كبير في هذا المضمار، ونعمل على تنظيم عملية المد السكاني وفق رؤية هيكلية مخططة".



خاص دنيا الوطن