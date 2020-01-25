بسبب "كورونا".. الأردن تطالب الصين السماح بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان

قالت الأردن اليوم السبت: إنها طلبت من السلطات الصينية السماح بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان، مشيرة إلى أنها ستجلي مواطنيها من ووهان، فور رفع الصين قرار الحجر الصحي.





وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن وزارته "تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر"، مشيراً إلى أننا "طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجراً صحياً على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها".





وشدّد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أنه "لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح لم يتم إخلاء أحد".



وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعاً لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.



وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بفيروس "كورونا" أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمال البلاد، وحالة واحدة أخرى في مقاطعة "هيلونغجيانغ" بشمال شرقي الصين.



ورغم الإجراءات التي اتخذتها دول عديدة، وخاصة مراقبة المسافرين عبر المطارات، فقد أكد عدد من الدول، وآخرها ماليزيا وماليزيا، عن اكتشاف ثلاث إصابات بين مواطنيها.



كما أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت ظهور حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد، مضيفة أن الحالة لامرأة في الثلاثينات من العمر تعيش في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس ووصلت إلى اليابان يوم 18 كانون الثاني/ يناير.



وفي وقت سابق أعلنت فرنسا عن اكتشاف ثلاث إصابات، فيما تم تسجيل حتى الآن إصابات بهذا الفيروس في كل من الولايات المتحدة، وفيتنام، وتايلاند، وتايوان، ونيبال، وسنغافورة.



رام الله - دنيا الوطن