دولي

بسبب "كورونا".. الأردن تطالب الصين السماح بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان

بسبب "كورونا".. الأردن تطالب الصين السماح بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان
فايروس كورونا - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الأردن اليوم السبت: إنها طلبت من السلطات الصينية السماح بإجلاء رعاياها من مدينة ووهان، مشيرة إلى أنها ستجلي مواطنيها من ووهان، فور رفع الصين قرار الحجر الصحي.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي أن وزارته "تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع أبنائنا بشكل مستمر"، مشيراً إلى أننا "طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجراً صحياً على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها". 

وشدّد عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على أنه "لا إصابات بين مواطنينا الحمد لله ونقوم بكل ما هو متاح لم يتم إخلاء أحد".

وعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، اجتماعاً لمكتبه السياسي بشأن تدابير مكافحة انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم، تسجيل 1287 حالة إصابة مؤكدة في عموم البلاد بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن تفشي الإصابة بفيروس "كورونا" أدى إلى 41 حالة وفاة، بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين، وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمال البلاد، وحالة واحدة أخرى في مقاطعة "هيلونغجيانغ" بشمال شرقي الصين.

ورغم الإجراءات التي اتخذتها دول عديدة، وخاصة مراقبة المسافرين عبر المطارات، فقد أكد عدد من الدول، وآخرها ماليزيا وماليزيا، عن اكتشاف ثلاث إصابات بين مواطنيها.

كما أكدت وزارة الصحة اليابانية اليوم السبت ظهور حالة إصابة ثالثة بفيروس كورونا الجديد، مضيفة أن الحالة لامرأة في الثلاثينات من العمر تعيش في مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس ووصلت إلى اليابان يوم 18 كانون الثاني/ يناير.

وفي وقت سابق أعلنت فرنسا عن اكتشاف ثلاث إصابات، فيما تم تسجيل حتى الآن إصابات بهذا الفيروس في كل من الولايات المتحدة، وفيتنام، وتايلاند، وتايوان، ونيبال، وسنغافورة.

أخبار ذات صلة

دعوة غانتس لزيارة واشنطن.. هل توقعه في &#34;فخ&#34; بنيامين نتنياهو

دعوة غانتس لزيارة واشنطن.. هل توقعه في "فخ" بنيامين نتنياهو

مقتل امرأتين من أقلية &#34;الروهينجا&#34; المسلمة بعد قصف جيش ميانمار لقرية

مقتل امرأتين من أقلية "الروهينجا" المسلمة بعد قصف جيش ميانمار لقرية

60 مليون دولار من واشنطن لمكافحة الفساد في أفغانستان

60 مليون دولار من واشنطن لمكافحة الفساد في أفغانستان

ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني ولكن بشرط

ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني ولكن بشرط

بشأن إيران.. مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون إفادات لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

بشأن إيران.. مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون إفادات لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

أستراليا تسجل ثلاث حالات ووفاة وإصابة أطباء في الصين بفيروس &#34;كورونا&#34;

أستراليا تسجل ثلاث حالات ووفاة وإصابة أطباء في الصين بفيروس "كورونا"

شاهد: موقف محرج لترامب أمام الصحفيين

شاهد: موقف محرج لترامب أمام الصحفيين

أستراليا تُعلن أول إصابة مؤكدة بـ&#34;الفيروس القاتل&#34;

أستراليا تُعلن أول إصابة مؤكدة بـ"الفيروس القاتل"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

فتح: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيسا واحدا يشتري بضائعهم الفاسدة

فتح: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيسا واحدا يشتري بضائعهم الفاسدة

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

منوعات

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

عربي

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد