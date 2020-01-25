القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتح

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت حركة فتح أن ترامب يستخدم صفقة العار في إطار العلاقات الشخصية في لعبة الانتخابات مع نتانياهو، وأن إعلان البيت الأبيض عن موعد نشر خطتهم المزعومه أتى بعد موافقة نتانياهو على ذلك، لرؤيته أنها تخدمه في انتخابات مارس القادم.



وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن"، أن تصل نظرة البيت الأبيض لحل الصراع في أتون العلاقات الشخصية الانتخابية، فهذا يدلل على جهل مطلق بطبيعة الصراع، والأثار التدميرية لما يقومون به، وأنهم لن بجدوا زعيما عربيا واحدا يشتري بضائعهم الفاسده.



وأكد القواسمي أن أمريكا وإسرائيل لا يملكون فلسطين ليحددوا مصير شعبها البطل، واننا واثقون من أن الحق والإرادة والصمود والثبات سوف ينتصرون على الظلم والطغيان، وأن صفقة مزعومة تمنح ممن لا يملك لمن لا يستحق، ما هي إلا استكمالا لوعد بلفور المشؤوم.