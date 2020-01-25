مباشر | الطريق من خانيونس الى غزة

شؤون فلسطينية

الهندي: الأمور ذاهبة نحو التصعيد و(صفقة القرن) موجهة أساساً ضد السلطة

الهندي: الأمور ذاهبة نحو التصعيد و(صفقة القرن) موجهة أساساً ضد السلطة
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي
رام الله - دنيا الوطن
قال د.محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد الإسلامي) اليوم السبت: إن الحديث عن (صفقة القرن) في هذا الوقت يستهدف تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، معرباً عن اعتقاده بأن الأمور ستذهب نحو التصعيد.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت نقلها موقع حركة (الجهاد الإسلامي): أن كل التحركات التي تحدث في المنطقة اليوم تستهدف القضية الفلسطينية وتصفية ما تبقى من هذه القضية، التي كانت تهم كل العرب والمسلمين، واليوم أصبحت قضية وطنية فلسطينية داخلية لا تخص أحداً، فيما إسرائيل تتوغل لتهويد القدس وتعتدي على الأقصى، وفي كل يوم تزيد الاستيطان في الأراضي التي أملت السلطة بأن تتحول إلى دولة فلسطينية".

وذكّر الهندي بتصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي سابقاً، بيني غانتس، قال فيها إن حل الدولتين قائم على دولة إسرائيل ودولة غزة.

وأردف بالقول: هناك مخاطر كبيرة، سواء أعلن ترامب عن صفقته أو لم يعلن، فالوقائع على الأرض تتجه نحو التصعيد، فإسرائيل ماضية في تهويد القدس وفرض قوانينها على الضفة الغربية، والكل في غياب تام".

وتوقع الهندي أن يتم تطبيق (صفقة القرن) على القدس، وصولاً للاعتراف بها كعاصمة موحدة لـ"الكيان الصهيوني"، ومن ثم ضم مناطق "ج" للاحتلال.

واستطرد بالقول: "من حق السلطة التي لا نسمع لها صوتا أن تعترض، لأن هذه الصفقة موجهة أساسا ضدها"، مشيراً إلى ضرورة الرهان على قوة وحيوية الشعب الفلسطيني وترك المراهنة على الشراكة مع "العدو" وعلى ما يسمى بالشرعية الدولية التي تذهب خلفها السلطة اليوم.

وقال عضو المكتب السياسي للجهاد: الترتيبات اليوم لـ(صفقة القرن) تسمى ترتيبات إقليمية بين "الكيان" وبين دول مصنفة بأنها معتدلة، وهذه الترتيبات تستهدف القفز عن القضية الفلسطينية وبناء تحالفات بين الدول التي تسمى معتدلة وبين إسرائيل، وكل المطالب بإعطاء الفلسطينيين دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة ذهبت أدراج الرياح، مؤكداً أن المقاومة ترفض كل هذه الترتيبات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الرهان على الغرب أو على الإقليم رهان خاسر، مبيناً أن كل الشعارات التي تصدر من هؤلاء الذين احتفلوا على أرض القدس بالأمس، شعارات فارغة المضمون.

وتابع الهندي بالقول: "الغرب المنافق لا يعطي الضعفاء حقوقهم، والقوة الحقيقية هي قوة الشعب الفلسطيني"، موضحاً أن المعركة طويلة ومفتوحة، وأن الاستعداد للتضحية كبير.

وتوجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد بالتحية للشيخ عكرمة صبري الذي أصبح رمز نضال لأهلنا في القدس، عاداً المعركة التي تدور في القدس معركة الإيمان أمام القوه الغاشمة التي تحاول أن تمنع العلماء والمشايخ والمرابطين والمرابطات من الصلاة في المسجد الأقصى.

أخبار ذات صلة

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

كهرباء غزة: تذبذب بعدد ساعات وصل الكهرباء والتحسن مرهون بانحسار المنخفضات الجوية

كهرباء غزة: تذبذب بعدد ساعات وصل الكهرباء والتحسن مرهون بانحسار المنخفضات الجوية

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

يحيى السعود: الأردن وفلسطين تُركا وحيدين لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية

يحيى السعود: الأردن وفلسطين تُركا وحيدين لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية

شاهد: عائلة أبو ارميلة تتسلم جثمان ابنها الطفل قيس

شاهد: عائلة أبو ارميلة تتسلم جثمان ابنها الطفل قيس

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

33 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة) الأسبوع الماضي

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

القواسمي: لن تجد أمريكا وإسرائيل رئيساً واحداً يشتري بضائعهم الفاسدة

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الديمقراطية: بالمقاومة الشاملة وليس بالإدانة أو الإستنكار فقط نتصدى لصفقة (ترامب- نتنياهو)

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

منوعات

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

عربي

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد