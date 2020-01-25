يحيى السعود: الأردن وفلسطين تُركا وحيدين لمواجهة (صفقة القرن) الأمريكية

قال رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني، يحيى السعود: إن الأردن يرفض رفضاً قاطعاً (صفقة القرن) الأمريكية، متابعاً: "من وجهة نظري لم يبقى من صفقة القرن شيء إلا وأعلنت عنه أمريكا عبر قراراتها أحادية الجانب".



وأوضح السعود، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الولايات المتحدة انحازت لمعسكر الظلام، وليس معسكر الشرعية الدولية، قائلاً: "نحن كنواب أردنيين علينا مواجهة القرار بكل ما أوتينا من قوة".



وأضاف السعود: "الأردن وفلسطين تركا وحيدين في الساحة ونأمل من إخواننا العرب الدفاع عن القدس والمقدسات، فقد أشغلونا بصراعات الوطن العربي لحرف البوصلة عن القدس والمقدسات والقضية المركزية للأمم العربية وهي فلسطين".



وتابع السعود: "يجب الانجياز لقرارت الأمم المتحدة وإجبار اسرائيل على عدم تجاوز هذه القرارت، ونحن اليوم لا حول لنا ولا قوة ويجب أن نبقي خيار المقاومة خياراً استراتيجياً ويجب علينا دعمه للدفاع عن مقدساتنا وعروبتنا وكرامتنا نيابة عن الأم العربية والإسلامية".



وأكمل السعود: "دعني أقول أننا في الأردن كلنا نلتف حول القيادة الهاشمية الرافضة التي ترفض التوطين والوطن البديل، الأردن الآن دولة تمر بظروف اقتصادية صعب والآن يمارس علينا ضغوط لتمرير صفقة القرن، ولكن موقفنا واضح تجاه القضية الفلسطينية ولن يتزحزح قيد أنملة".



خاص دنيا الوطن