دعوة غانتس لزيارة واشنطن.. هل توقعه في "فخ" بنيامين نتنياهو



وأفادت القناة بأن أول هذه البنود هو عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، في حين ستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس، بدعوى أنها ستكون عاصمة إسرائيل، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية، بما فيها المنطقة "C"، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.



وأوردت القناة العبرية بأن الفلسطينيين عليهم أن يقبلوا بأربعة شروط لإقامة دولتهم، وهي:



1- الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.



2- نزع السلاح في قطاع غزة.



3- نزع سلاح حركة حماس.



4- الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، النقاب عن ما وصفته "فخ" نصبه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمنافسه الكبير في الانتخابات التي ستعقد في آذار/مارس، بيني غانتس، رئيس حزب (أزرق أبيض).وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن غانتس سقط في "فخ" نصبه له نتنياهو، حينما طلب نتنياهو من الإدارة الأمريكية دعوته لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس دونالد ترامب، والاطلاع على تفاصيل وبنود الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، والمعروفة باسم (صفقة القرن)، فيما رفض غانتس تلبية الدعوة الأمريكية، كما نقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية.وأفادت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، بأن مسؤولين في حزب (أزرق أبيض)، الذي يرأسه غانتس، ينظرون بإهانة لدعوة الولايات المتحدة، لزعيم الحزب، لزيارة واشنطن لمناقشة (صفقة القرن)، برفقة نتنياهو.وأوضحت الصحيفة أن الشعور بالإهانة جاء بعد كشف نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن دعوة غانتس جاءت بناءً على مقترح من نتنياهو، قدمه للرئيس الأمريكي.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الحزب، اعتبارهم الدعوة بأنها بمثابة تقوية لليمين الإسرائيلي قبل انتخابات "كنيست" المقبلة في الثاني من آذار/مارس المقبل، حيث يخشى غانتس بعد تلبيته للدعوة أن يكون قد وقع في فخ سياسي.وأشارت الصحيفة، إلى أن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترامب لمناقشة (صفقة القرن)، خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة.ويشار إلى أن (القناة 12) الإسرائيلية، قد نشرت، مساء أول أمس الخميس، بنودا خطيرة لما يسمى (صفقة القرن) التي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر محتواها خلال الساعات القليلة المقبلة، وربما قبل يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي.