شاهد: عائلة أبو ارميلة تتسلم جثمان ابنها الطفل قيس















رام الله - دنيا الوطنتسلمت عائلة أبو رميلة في بيت حنينا جنوبي القدس، اليوم السبت، جثمان ابنها الطفل قيس، الذي وجدت جثة هامدة صباح اليوم، في عبارة مياه بالمنطقة، وذلك بحضور المفتي العام للقدس والديار المقدسة الشيخ محمد حسين.وكان الطفل قيس قد فقدت آثاره، منذ امس الجمعة، وباشر المقدسيون بإجراء عمليات بحث وتفتيش عنه، إلى أن تم العثور عليه اليوم في عبارة المياه، ولكن تم الاعلان فيما بعد عن وفاته.