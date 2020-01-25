الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، السبت، فتاة فلسطينية قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.



وقالت مصادر إعلامية: "إن الاحتلال سلم الفلسطينية مدلين عيسى قرارا بإبعادها عن المسجد الأقصى ومداخله ومحيطه لمدة ثلاثة أشهر"، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وبهذا تواصل سلطات الاحتلال انتهاكاتها بحق المقدسيين، ومحاولة ثنيهم عن المرابطة في المسجد الأقصى، عبر سياستي الاعتقال والإبعاد، والتي تصاعدت في الآونة الأخيرة بالتزامن مع حملة "الفجر العظيم" وتوافد الآلاف لصلاة الفجر بالمسجد الأقصى خلال أيام الجمعة الماضية.