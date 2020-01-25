اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

موظفو السلطة في قطاع غزة

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك

أكدت مسؤولة الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية، رانية اللوح، أنه من الصعوبة حل كافة مشاكل قطاع غزة، بشكل جذري، نظرًا لكثرة الأزمات التي يعاني منها القطاع، مشيرة إلى أن عدة لجان ستبدأ عملها لتحديث البيانات.



وقال رانية اللوح لـ"دنيا الوطن": إن لجان تحديث بيانات الموظفين ستبدأ عملها خلال أيام، وهذه اللجنة سيكون جميع أفرادها من قطاع غزة، فيما دعت حركة حماس لتسهيل عمل اللجان، وعدم اعتراض طواقم التحديث، كما حدث قبل عدة أشهر من لجان المالية، لافتة إلى أنهم أعطوا الحكومة الفلسطينية، مهلة حتى أول عشرة أيام من الشهر المقبل شباط/ فبراير، حتى يتم الانتهاء من تحديث البيانات.



وأوضحت أن الحملة الشعبية لاستعادة حقوق الموظفين في المحافظات الجنوبية، تتواصل بشكل دائم مع الجهات الحكومية المعنية بقضايا الموظفين، وتلمس جدّيّة لحل بعض الأزمات التي عانى منها الموظفون طوال الفترة الماضية.



وأشارت رانية اللوح إلى أنه رغم علمها بصعوبة الأزمات لكن لا بد لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ما بين موظفي السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن من غير المنطقي أن يتحمل موظف غزة الأزمات المالية للسلطة، داعية لأن يكون الحمل موزعًا على غزة والضفة في آن واحد، وليس طرفًا بعينه.