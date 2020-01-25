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إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان
مجسم الثورة في لبنان - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة أنباء (الأناضول) اليوم السبت: إن مجهولين، أحرقوا اليوم السبت، مجسماً لشعار "قبضة الثورة"، في مدينة النبطية معقل "حزب الله"، جنوبي لبنان.

و"قبضة الثورة" هو الشعار الذي اعتمده المحتجون في تحركاتهم، حيث رفع بمختلف مناطق البلاد.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب، تأليف حكومته عقب لقائه الرئيس ميشال عون، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وأعلن كل من "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وأحزاب "التقدمي الاشتراكي"، و"القوات"، و"الكتائب"، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة.

وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2019، تقدم الحريري باستقالة حكومته تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 17 من الشهر نفسه.

ويطالب المحتجون بحكومة من اختصاصيين مستقلة عن الأحزاب، قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

كما يطالبون بانتخابات نيابية مبكرة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

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