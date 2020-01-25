عاجل

  • اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

شؤون فلسطينية

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة

مجدلاني: بلدية الاحتلال في القدس تتحمل المسؤولية عن وفاة أبو ارميلة
محاولات إنعاش الطفل أبو ارميلة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
حمّل وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، بلدية الاحتلال و سلطاته في القدس، كامل المسؤولية عن وفاة الطفل أنس أبو ارميلة، بسبب تركهم مجمع مياه عميق وخطير بدون تغطيته أو ضمان أي احتياطات للسلامه العامة.

وتابع في كلمته باجتماع انتخاب سكرتاريا مجلس أطفال فلسطين: أن المجمع يقع في منطقة حيوية، ويأتي ذلك ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لاستهداف كل ما هو فلسطيني بالعاصمة وبأساليب متعددة ومختلفة.

من جهة أخرى، قال مجدلاني: انطلاقا من مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية المتمثلة في تقديم كافة أشكال الدعم والمناصرة للأطفال ليكونوا حماة المستقبل، ومن أجل تعزيز احترام آراء الاطفال في كافة القضايا التي تخصهم، يأتي مجلس سكرتاريا مجلس أطفال فلسطين  ليعبر عن افضل المبادرات لتعزيز مشاركة الاطفال في السياسات والخطط الاستراتيجية الخاصة بالطفولة، والعمل سويا على حمايتهم وإعدادهم وتأهيلهم ونمائهم وتطورهم من منظور حقوقي وتنموي بشكل يساهم في بناء نسيج اجتماعي متماسك، ومبدع وخلاق تسوده قيم العدالة والتضامن والمساواة.

وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية وكما تم سابقا تعتمد مجلسكم كمجلس استشاري لجميع القضايا الخاصة بالطفولة، وستشارككم في عملية التخطيط ورسم السياسات الخاصة بالأطفال.

وتابع ووزير التنمية الاجتماعية، اليوم ومن خلال انتخاباتكم الديمقراطية سيتم فرز ممثلين عنكم، ونحن نحترم هذا الجو الديمقراطي، الذي يسهم في بناء جيل قادر على المشاركة في جميع مجالات الحياة وخاصة المجالات التنموية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأضاف: يجب أن تكونوا فخورين لأنكم تمثلون أطفال دولة فلسطين، والذين يشكلون ما يقارب نصف السكان، ركزوا على القضايا التي تمس الطفل مباشرة والتي يكفلها القانون، وأن تعرفوا جيدا مسؤولياتكم وتتصوروا احتياجاتكم، وتشاركوا في وضع السياسات والخطط الخاصة بالأطفال، وكلي ثقة بأنكم  قادرين على تمثيل دولة أطفال فلسطين محليا واقليميا ودوليا، وأن تراقبوا حقوق الطفل والانتهاكات  التي تحدث من هنا وهناك، وتحاولوا معالجتها بكل ما أوتيتم من قوة.

وقال مجدلاني: إننا نتمنى أن يحقق مجلسكم أهدافه الرامية إلى المشاركة في صنع القرار عن طريق الحوار والتعبير عن الرأي، وتعريف الأطفال بحقوقهم والدفاع عنها، وإعداد جيلا قياديا للمستقبل، وان يكون أداة رقابية على عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطفولة.

وتقدم مجدلاني بالشكر للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال على هذا الانجاز الرائع والرائد من نوعه، والذي سينهض بأطفال فلسطين إلى الأمام.

والجدير ذكره أن مؤتمر انتخاب سكرتريا مجلس أطفال فلسطين، الذي تنظمه الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عقد اعماله اليوم بمدينة رام الله في فندق الستي ان، بحضور وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة الوكيل المساعد للتنمية والرعاية الاجتماعية أنور حمام، ومحمد القرم مدير دائرة الطفولة في الوزارة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العمل ،ومؤسسة انقاذ الطفل الدولية، والشبكة الفلسطينية لحقوق الطفل، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بمشاركة نحو 120 طفلا من مختلف محافظات الضفة الغربية ، لانتخاب سكرتيريا محلس أطفال فلسطين.














أخبار ذات صلة

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

اللوح: لجان تحديث بيانات موظفي السلطة بغزة ستبدأ عملها خلال أيام

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

مفتي القدس: إحراق مسجد البدرية همجية إسرائيلية عنصرية

مفتي القدس: إحراق مسجد البدرية همجية إسرائيلية عنصرية

الزق: (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال

الزق: (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

الاحتلال يبعد فلسطينية عن المسجد الأقصى

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

مصرع طفلة بحادث سير دهس بمدينة يطا جنوب الخليل

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة

مفتي القدس: إحراق مسجد البدرية همجية إسرائيلية عنصرية

مفتي القدس: إحراق مسجد البدرية همجية إسرائيلية عنصرية

الزق: (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال

الزق: (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية بحق شعبنا

فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية بحق شعبنا

منوعات

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

قصة رحيل عبد الوارث عسر المأساوية بسبب زوجته

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

زوجة محمد رمضان تبهر جمهوره بعد تغيير لون شعرها

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

عربي

إحراق &#34;مجسم الثورة&#34; بمعقل (حزب الله) في لبنان

إحراق "مجسم الثورة" بمعقل (حزب الله) في لبنان

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن &#34;خارطة&#34; لحل الأزمة في &#34;أبيي&#34;

السودان وجارتها الجنوبية تعلنان عن "خارطة" لحل الأزمة في "أبيي"

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ&#34;التاكسي&#34;

بمشهد غريب.. وزير لبناني يصل إلى جلسة الحكومة بـ"التاكسي"

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد