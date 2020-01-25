حماس: انتفاض أهلنا بحثاً عن الطفل يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا بالقدس





وأضافت في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم وصل "دنيا الوطن": إن ذلك يثبت إصرار المقدسيين على مواجهة سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين برغم حال الإرهاب التي يمارسها الاحتلال على شعبنا في القدس.



وشددت على أن هذه الروح المتوثبة للدفاع عن الوجود الفلسطيني لدى أهلنا في القدس تتجسد يومياً في التصدي لاقتحامات المستوطنين للأقصى، وفي حملة الفجر العظيم، وفي المواجهات الشعبية اليومية، والفعل المقاو م الذي لا يتوقف للشباب الثائر هناك.



وتابع: رحم الله الطفل قيس وعوض أهله خيراً، وربط الله على قلوبهم.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت: إن انتفاض أهلنا في القدس بحثاً عن الطفل المرحوم قيس أبو ارميلة، يؤكد حالة الترابط المجتمعي لشعبنا في المدينة.