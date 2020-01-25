أبو رحمة يكشف هدف الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التي تنطلق الأربعاء



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن الحملة ستركز على دعم صمود المواطنين وحراثة أراضيهم وزراعتها والتواجد مع رعاة الأغنام لحمايتهم من اعتداءات المستوطنين وفعاليات أخرى سيتم الإعلان عنها في حينه.



وأكد أبو رحمة أن هناك خطراً حقيقياً على الأغوار ولهذا جاءت الدعوة لهذه الفعاليات وضرورة أن تكون المشاركة فيها واسعة للزحف نحو الأغوار حيث سيتم التجمع في محافظة طوباس عند العاشرة صباحاً قبل الانطلاق نحو المناطق التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مشدداً على ضرورة استمرار الحراك المساند للأغوار في ظل ما تتعرض له من أخطار حتى زوال ذلك الخطر.



رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة: إن الحملة الوطنية لمساندة الأغوار التيستنطلق الأربعاء المقبل هدفها دعم تلك المنطقة ومساندة المواطنين فيها في ظل التصريحات الإسرائيلية بقرب ضمها.