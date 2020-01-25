وزير القدس يندد بتقصير الاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل أبوارميلة



وأشاد الهدمي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، بتكاتف المقدسيين ووقوفهم صفاً واحداً والذين واصلوا البحث عن الطفل أبو رميلة منذ ساعات مساء أمس لحين العثورعليه صباح اليوم، فيما أعلن بعد ذلك عن وفاته .

رام الله - دنيا الوطنندد وزير شؤون القدس، فادي الهدمي بتقصير أجهزة أمنالاحتلال في التعاطي مع قضية الطفل قصي أبو رميلة وبقمع الاحتلال المواطنين الغاضبين والذين طالبوا بالتحرك للبحث عنه.