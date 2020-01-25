مفتي القدس: إحراق مسجد البدرية همجية إسرائيلية عنصرية



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت: أن إحراق المسجد يدل بشكل واضح على الهمجية التى وصلت إليها آلة التحريض الإسرائيلية العنصرية ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وأن هذه الجريمة اعتداء صارخ ضد العقائد والأديان وتتنافى مع كل الشرائع والقوانين الدولية.



وطالب حسين المؤسسات الإسلامية العربية والدولية بأن تعمل على إنهاء هذه الاعتداءات وإيقافها والضغط على الاحتلال ومستوطنيه بالابتعاد عن المساجد والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وغيرها من محافظات الوطن.

رام الله - دنيا الوطناستنكر مفتي القدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين جريمة الاحتلال ومستوطنيه النكراء فى مسجد البدرية القديم فى قرية شرفات جنوب القدس، والتى أدت إلى إحراق المسجد وتلطيخه بكتابات عنصرية.