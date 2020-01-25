الزق: (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال

أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق

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رام الله - دنيا الوطن

قال أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق اليوم السبت: إن

الموقف الفلسطيني يرفض (صفقة القرن) بشكل قاطع، مشيراً إلى أنها طبقت فعلياً على الأرض من خلال الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وشرعنة الاستيطان والتعامل مع قطاع غزة ككيان مستقل لإفشال قيام دولة فلسطينية.



وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن (صفقة القرن) تعتمد على الانقسام الذي يتجه نحو الانفصال بين شطري الوطن.



وأوضح أمين سر هيئة العمل الوطني، أن شعبنا لن يستسلم وسيدافع عن المشروع الوطني.