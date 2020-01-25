فتح: لن نقف مكتوفي الأيدي إزاء الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية بحق شعبنا



وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم السبت، أن حركة فتح لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الإجراءات الأمريكية الإسرائيلية بحق شعبنا، مؤكداً أن القيادة برئاسة الرئيس محمود عباس أسست لموقف عربي رافض للصفقة الأمريكية المشبوهة.





وأوضح حمايل أن المقاومة الشعبية السلمية قائمة ومستمرة في التصدي لانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن اجتماعات مكثفة ستعقد الأيام المقبلة بمشاركة كافة الفصائل والأطر التنظيمية لأخذ موقف موحد لمواجهة التحديات.

رام الله - دنيا الوطنحذر المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، حسين حمايل من خطورة نية الإدارة الأمريكية الإعلان عن (صفقة القرن) التي ولدت ميتة، مضيفاً أن القيادة ترفضها بشكل قاطع وتبحث في حجم الردود التي ستكون على حجم المؤامرة.