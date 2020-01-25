"الداخلية" تكشف عن آلية السفر ليوم غدٍ وتصدر تنويهاً بشأن يومي الاثنين والثلاثاء

كما طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم السبت، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأحد.وقالت الوزارة في بيان لها: إن السفر سيكون للمتبقي، من الحافلة التاسعة، بالإضافة إلى الحافلة العاشرة من كشف (2020/2)، منوهة إلى أن العمل على المعبر ليومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 كانون الثاني/يناير، سيُخصص لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين فقط.وطالبت الوزارة المسافرين، بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، بالإضافة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.وشددت على منع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.