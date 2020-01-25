عريقات: إنها احتيال القرن وليست (صفقة القرن)

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن أي محاولة أو صفقة أو إملاء يتنكر لحقيقة أن إسرائيل قوة تحتل دولة فلسطين على حدود 1967 (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، قطاع غزة)، سيدخل التاريخ على اعتباره "احتيال القرن".



جاءت أقوال عريقات رداً على ما يثار حول نشر (صفقة القرن) قريبا، ودعوة ترامب لنتنياهو وجانتس للقدوم إلى واشنطن للاتفاق على كيفية فرض وإملاء (صفقة القرن) على الشعب الفلسطيني والعالم، كما نقل موقع منظمة التحرير الفلسطينية على الانترنت.



وأكد عريقات أن ما قامت به إدارة ترامب إلى اليوم والشراكة الكاملة مع نتنياهو، سوف يدخل التاريخ على أنه "احتيال القرن" على القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة لعملية السلام.



ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستضافة القادة الإسرائيليين في واشنطن للكشف عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط بعد طول انتظار، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.