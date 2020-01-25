دولي

مقتل امرأتين من أقلية "الروهينجا" المسلمة بعد قصف جيش ميانمار لقرية

مقتل امرأتين من أقلية "الروهينجا" المسلمة بعد قصف جيش ميانمار لقرية
الأقلية المسلمة في ميانمار تواجه ظروفاً قاسية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن عضو بالبرلمان في ميانمار، وشاهدة: إن امرأتين من أقلية "الروهينجا" المسلمة في البلاد، إحداهما حامل، لقيتا حتفهما وأصيب سبعة أشخاص آخرين يوم السبت في قصف لإحدى قرى الروهينجا.

وقالت الوكالة: إن قوات الجيش نفذت القصف بعد يومين من صدور حكم من محكمة العدل الدولية يلزم الحكومة بحماية الأقلية المسلمة.

وقال عضو في برلمان ميانمار عن‭‭ ‬‬بلدة في شمال ولاية راخين: إن قذائف أُطلقت من كتيبة مجاورة ليلا أصابت قرية كين تونج.

وقال عضو البرلمان في اتصال هاتفي: إنه "لم يكن هناك قتال، ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية دون معركة" مضيفا أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تشهد مقتل مدنيين.

واضطر أكثر من 730 ألفا من الروهينجا للفرار إلى بنجلادش المجاورة من ولاية راخين في عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نُفذت بنية الإبادة الجماعية.

وقالت سو تون أو، وهي قروية من الروهينجا تعيش على مسافة ميل من القرية، لرويترز في اتصال هاتفي إن القصف تسبب في تدمير منزلين.

وقالت: "الجيش يطلق الأسلحة الثقيلة دائما... يطلقون الأسلحة الثقيلة حول المنطقة التي يشتبهون بها. مستحيل أن نفر إلى أماكن أخرى رغم أننا نعيش في رعب".

وفي شق مستعجل من دعوى أقامتها جامبيا في تشرين الثاني/نوفمبر قضت محكمة العدل الدولية يوم الخميس بإلزام ميانمار بحماية الروهينجا من أي فظائع جديدة وحماية الأدلة التي تثبت الجرائم المزعوم ارتكابها ضده.

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