60 مليون دولار من واشنطن لمكافحة الفساد في أفغانستان

الرئيس الأمريكي في زيارة لمسؤولين عسكريين في أفغانستان

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رام الله - دنيا الوطن

صرحت، أليس ويلز، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، أن الحكومة الأمريكية قد دفعت 60 مليون دولار كمساعدات لأفغانستان، تصب في مكافحة الفساد.



وقالت ويلز في تصريحات للصحفيين، أمس الجمعة: "لقد حدد وزير الخارجية مايك بومبيو المجالات التي توجد فيها أوجه القصور في أفغانستان، وهذا دليل يعكس مدى قلقنا من استمرار انتشار الفساد في البلاد.. أنا سعيدة لأنه في المجالات التي لوحظ فيها قصور من قبل وزير خارجيتنا، رأينا تقدما من جانب حكومة أفغانستان، وتمكنا من تخصيص مساعدات بمبلغ 60 مليون دولار"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وفي أيلول/سبتمبر من العام الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السلطات الأمريكية تخصص 100 مليون دولار لمشروع يتعلق بتطوير البنية التحتية الخاصة بالطاقة في أفغانستان، وتخصيص 60 مليون دولار كمساعدات أخرى تصب في مكافحة الفساد في أفغانستان.