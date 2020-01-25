ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال سليماني ولكن بشرط

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، إن طهران لا تستبعد التفاوض مع واشنطن حتى بعد اغتيال قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات.



وأضاف في تصريحات لصحيفة (دير شبيغل) الألمانية، أن اغتيال سليماني هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وربما من المنطقة، مشيرا إلى أن إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



وقال وزير الخارجية الإيراني: إن "الولايات المتحدة وبكل قوتها العسكرية لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف القواعد الأمريكية في العراق".



واستهدفت إيران قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، يوم الثامن من كانون الثاني/ يناير، ردا على اغتيال سليماني بغارة جوية أمريكية.