دولي

بشأن إيران.. مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون إفادات لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم

بشأن إيران.. مسؤولون بإدارة ترامب يقدمون إفادات لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم
مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة: إن مسؤولين كبارا بوزارة الخارجية سيقدمون لأعضاء اللجنة إحاطة سرية حول السياسة المتعلقة بإيران الأسبوع المقبل، وسط مساع لإصدار تشريع يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على شن حرب على طهران.

وسيكون المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، في صدارة من يقدمون الإحاطة يوم الثلاثاء، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

ولن يشارك وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي يغادر البلاد يوم الأربعاء في رحلة خارجية تشمل أوكرانيا ودولا أخرى.

وكان زعماء مجلس الشيوخ قالوا إنهم يتوقعون التصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون صلاحيات حرب إيران، لكن لم ترد أي معلومات عن توقيت إجرائه.

وصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون في وقت سابق من هذا الشهر لصالح منع ترامب من القيام بمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران بعد أن قاد مقتل قائد عسكري إيراني بارز في هجوم أمريكي إلى تصاعد التوتر في الشرق الأوسط. وردت إيران بضربات صاروخية على قواعد عراقية يوجد بها جنود أمريكيون.

وفي انتظار مشروع القرار معركة شاقة بمجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والذي يجري مساءلة لترامب هذا الأسبوع.

وفشل مسؤولو إدارة ترامب، بمن فيهم بومبيو، في إحاطة في وقت سابق هذا الشهر في إقناع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، بأن تهديدا وشيكا كان مبررا لقتل قاسم سليماني.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي، عقب الإحاطة السرية، إنها كانت أسوأ إحاطة سمعها منذ تسع سنوات في مجلس الشيوخ، على الأقل بشأن قضية عسكرية، وإنه سيدعم قرار صلاحيات الحرب.

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