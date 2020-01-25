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مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد

مقتل متظاهريْن برصاص قوات الأمن العراقية وسط بغداد
احتجاجات في العراق - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم السبت، إن سبعة محتجين أصيبوا في صدامات مع الأمن العراقي، وسط بغداد.

وقتل متظاهران عراقيان وأصيب ثمانية آخرون، يوم الجمعة، في مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة بغداد.

ونقت وكالة أنباء (الأناضول) عن مصدر طبي في دائرة صحة بغداد قوله، إن متظاهرين اثنين قتلا جراء تلقيهما إصابتين بالرصاص الحي في منطقة الرأس، مضيفاً أن ثمانية آخرين من المتظاهرين أصيبوا بجروح جراء الرصاص الحي.

من جانبهم، أفاد شهود عيان من المتظاهرين، أن القتلى والجرحى سقطوا برصاص قوات الأمن في "ساحة الكيلاني" القريبة من شارع "محمد القاسم" السريع وسط بغداد.

وأضاف الشهود: أن عمليات كر وفر وقعت بين المتظاهرين وأفراد الأمن على طريق محمد القاسم وامتدت إلى ساحة الكيلاني، وهناك بدأت قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

ومنذ الإثنين، صعد الحراك الشعبي من احتجاجاته بإغلاق العديد من الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية والطرق الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد.

واتجه المتظاهرون نحو التصعيد مع انتهاء مهلة ممنوحة للسلطات للاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تكليف شخص مستقل نزيه لتشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين في الاحتجاجات.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

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