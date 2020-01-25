شؤون فلسطينية

النونو: زيارة هنية لماليزيا لمواجهة التحديات التي تواجه القضية بإطار (صفقة القرن)

النونو: زيارة هنية لماليزيا لمواجهة التحديات التي تواجه القضية بإطار (صفقة القرن)
هنية على رأس وفد من حماس في زيارة لماليزيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف طاهر النونو، المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، هدف زيارة الأخير لماليزيا.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة: اليوم السبت: إن زيارة إسماعيل هنية إلى العاصمة الماليزية، تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وقضية مصادرة الأراضي في إطار ما يسمى (صفقة القرن).

ووصل هنية ووفد قيادة الحركة المرافق له أول أمس الخميس إلى العاصمة الماليزية، حيث أجرى عدة لقاءات أبرزها مع رئيس الوزراء مهاتير محمد.

كما التقى هنية والوفد المرافق له، السيدة عزيزة إسماعيل نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية محيي الدين ياسين، وذلك في إطار لقاءاته الرسمية التي يعقدها مع القيادة الماليزية ومكونات المجتمع الماليزي، وفق موقع (حماس) الرسمي.

وقد استعرض رئيس الحركة التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي أعيد الحديث حول محاولات فرضها مؤخرًا وتستهدف ثوابت القضية الفلسطينية.

وأكد ضرورة مواجهة الصفقة وما يخطط لها، قائلًا إن الشعب الفلسطيني لن يمرر هكذا مخططات.

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