شؤون فلسطينية

السفير الفلسطيني في بلجيكا يُطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفير الفلسطيني في بلجيكا يُطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية
السفير الفلسطيني عبد الرحيم الفرا
رام الله - دنيا الوطن
طالب السفير الفلسطيني، عبد الرحيم الفرا، الدول الأوروبية، بالاعتراف بدولة فلسطين، كحل لمبدأ حل الدولتين، وذلك في الاجتماع التنسيقي الثامن لمندوبي جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، الذي عُقد في بروكسل.

وتناول الاجتماع، عدة قضايا كالارهاب والهجرة والتعاون، إضافة للملف السياسي، الذي تناول فية بعض مندوبي الدول الأوروبية، وعلى رأسهم البرتغال، وفنلندا، وإستونيا، وإيرلندا، القضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين، وإدانه سياسة الاستيطان والضم غير الشرعيتين.

وتبنى الاجتماع أيضاً، طرح مبادرة لمندوب لوكسمبرج، الذي يطالب بالاعتراف بدولة فلسطين، وإدانه الاستيطان غير الشرعي، وسياسة الضم، حيث بين السفير أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للتذكير بالقضية الفلسطينية، ومطالب الشعب بالحرية والاستقلال، وحقه في إقامه دولتة على حدود الرابع من حزيران 1967م كمبدأ لحل الدولتين.

وشدد السفير الفلسطيني في تصريح وصل "دنيا الوطن"، على أن الاتحاد الأوروبي، يدعم القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ورفض الاستيطان غير الشرعي، إلا أنه طالب دول الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

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شؤون فلسطينية

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