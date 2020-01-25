شاهد: موقف محرج لترامب أمام الصحفيين



وبحسب (روسيا اليوم) تطرق ترامب فجأة، في كلمة مقتضبة ألقاها أمام الصحفيين عقب الاجتماع الذي عقده أول أمس الأربعاء، مع بارزاني على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، إلى الوضع شمال شرقي سوريا، قائلا: "كما تعلمون، انسحبنا في سوريا من مواقعنا عند الحدود، وذلك أدى إلى نتائج رائعة مع تركيا".



وتابع: "أسفر ذلك عن نتائج أفضل مما كان يعتبره أحد ممكنا. لديهم ما يسمى مناطق آمنة، وأثمن كل ما فعلتموه لضمان أمنها قدر الإمكان". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت جنودها في سوريا من أجل "الاحتفاظ بالنفط".



وشكر بارزاني على احتجاز الأكراد لآلاف المسلحين من "تنظيم الدولة" كأسرى، على الرغم من أن هذا العبء يقع بالدرجة الأولى على عاتق أكراد سوريا.



وأثارت هذه التصريحات استغرابا وتساؤلات بالغة لدى العديد من المراقبين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لفتوا إلى أن حكومة كردستان العراق لا علاقة لها إطلاقا في "المناطق الآمنة" التركية في سوريا، وخلصوا إلى أن ترامب يخلط بين أكراد سوريا والعراق.







وأثارت هذه التصريحات استغرابا وتساؤلات بالغة لدى العديد من المراقبين في مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لفتوا إلى أن حكومة كردستان العراق لا علاقة لها إطلاقا في "المناطق الآمنة" التركية في سوريا، وخلصوا إلى أن ترامب يخلط بين أكراد سوريا والعراق.

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه لموقف محرج إذ ركز، أثناء لقائه مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، على الأجندة الخاصة بأكراد سوريا.