شؤون فلسطينية

قرار إسرائيلي بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة أشهر

قرار إسرائيلي بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة أشهر
مواطنون يحملون الشيخ عكرمة صبري على الأكتاف
رام الله - دنيا الوطن
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الوطنية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك، عن المسجد لمدة أربعة أشهر.

وقالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت، منزل صبري، وسلمته قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة أربعة أشهر.

وكانت سلطات الاحتلال، قررت الأسبوع الماضي، إبعاد الشيخ صبري عن الأقصى لمدة أسبوع، قبل أن يحمله مواطنون مقدسيون أمس الجمعة على الأكتاف، ويدخلوه إلى الأقصى، رغم أنف الاحتلال.

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