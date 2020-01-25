قرار إسرائيلي بإبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى أربعة أشهر

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الوطنية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى المبارك، عن المسجد لمدة أربعة أشهر.



وقالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت، منزل صبري، وسلمته قراراً بالإبعاد عن الأقصى لمدة أربعة أشهر.





وكانت سلطات الاحتلال، قررت الأسبوع الماضي، إبعاد الشيخ صبري عن الأقصى لمدة أسبوع، قبل أن يحمله مواطنون مقدسيون أمس الجمعة على الأكتاف، ويدخلوه إلى الأقصى، رغم أنف الاحتلال.





رام الله - دنيا الوطن