الأحمد: آن الأوان لتنفيذ ما قررناه سابقاً بإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطنأكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، أنه الأمور منذ أكثر من سنتين، تُسابق الزمن، وأنه "آن الأوان أن ننفذ كل ما قررناه سابقاً في عدة مرات، بإعادة النظر في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي".وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه "لا يمكن أن نلتزم بالاتفاقيات، وهم لا يلتزمون، ولا يمكن أن نقبل قررات الشرعية الدولية، وهم يرفضونها بالعلن وبشكل واضح، من خلال إجراءات على الأرض، وليس من خلال بيانات، وبالتالي كل ما اتخذناه من قرارات في المجلسين الوطني والمركزي، علينا أن ننفذها على الأرض، خاصة إعادة النظر في إعادة كل أشكال العلاقات مع إسرائيل".وتابع الأحمد: نلتزم عندما يلتزمون، وعندما لا يلتزمون، يجب أن نحمّل المجتمع الدولي كامل المسؤولية، خاصة، وأن الولايات المتحدة، تحتضن كل تصرفات إسرائيل، وهي تعتبر نفسها رقم واحد، في تنفيذ الشرعية الدولية.