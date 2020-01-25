حماس: الترتيبات الأمريكية الإسرائيلية استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس

الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): إن ما يجري من ترتيبات أمريكية إسرائيلية بشان القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى بـ(صفقة القرن)، استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس وعلاقة الأمة بفلسطين والمسجد الاقصى.



وشددت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن كل هذه المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ما كان لها أن تطرح أو يمرر جزء كبير منها لولا حالة التماهي الإقليمي والدولي معها، ومنح الاحتلال الإسرائلي الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه، بينما تمارس كل أشكال الظلم والاضطهاد على شعبنا الفلسطيني ويشرد وتنهب مقدراته وثرواته وتدنس مقدساته.



وقالت: إن تجريم مقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة وحصاره وشيطنة رموز وعناوين نضاله ومشوار كفاحه الطويل من أطراف عدة، بينما تفتح أمام الاحتلال أبواب عواصم دول وازنة في المنطقة، إضافة إلى قمع السلطة الفلسطينية للمقاومة في الضفة "المحتلة" وضرب مقومات وعوامل صمود أهلنا في غزة والتنسيق والتعاون الأمني مع "العدو"، كل ذلك شكل الغطاء ومهد الطريق أمام طرح وفرض هذه المشاريع والمخططات.



وأكدت حماس على أنه آن الأوان لهذا الواقع أن يتغير ولهذه المعادلات أن تنكسر ولحقوق شعبنا أن تُنتزع، وذلك بانطلاق مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع "العدو" عنوانها ثورة شعب ضد الظلم والإضطهاد والعدوان، الرهان فيها على العزيمة والإرادة والكفاح القوي، والفعل المقاوم بأدواته المختلفة، والإصرار على المواجهة والتضحية ومواصلة النضال، لإفشال هذه المخططات، حماية لمصالح شعبنا ودفاعاً عن حقوقه وصونا لمقدساته، وعلى أبناء الامة القيام بواجبهم تجاه القدس والأقصى وفلسطين وشعبها المقاوم.