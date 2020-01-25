دولي

أستراليا تُعلن أول إصابة مؤكدة بـ"الفيروس القاتل"

أستراليا تُعلن أول إصابة مؤكدة بـ"الفيروس القاتل"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت أستراليا، اليوم السبت، عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) بولاية فيكتوريا، مع نقل المريض إلى المستشفى بحالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن، حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية.

وقالت وزيرة الصحة بولاية فيكتوريا، جيني ميكاكوس، للصحفيين: "إن المريض وهو صيني في الخمسينات من العمر وصل من الصين في 19 كانون الثاني/ يناير على متن طائرة قادمة من قوانغتشو"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضافت: "من المهم التشديد على عدم وجود سبب يدعو المجتمع للقلق، المريض عُزل ويجري علاجه، وليس لدينا أي حالات أخرى مشتبه بها في هذه المرحلة".

ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات في فرنسا عن تسجيل ثلاث حالات إصابة بفيروس (كورونا) الجديد القاتل، القادم من الصين، في أول حالة من نوعها في أوروبا.

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