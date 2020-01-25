مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصادر عسكرية ميدانية، اليوم السبت، مصرع وجرح العشرات من جماعات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، في جبهات نهم والجوف، شمال اليمن.



وقالت المصادر: "إن معارك ليلية عنيفة، دارت بين جماعات الحوثي والقوات الحكومية، بإسناد مقاتلات التحالف العربي، في جبهات نهم شرقي العاصمة صنعاء، ومفرق الجوف، شمالي اليمن"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



ووفق المصادر العسكرية، فقد تخلل المواجهات، تراشق كثيف ومتبادل للسلاح المتوسط والثقيل.