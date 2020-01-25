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21 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة

21 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة
الدمار الذي أحدثه زلزال تركيا
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة الكوارث والطوارئ التركية صباح اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا زلزال "ألازيغ" الذي ضرب مناطق شرقي البلاد وبلغت شدته 6.8 درجات على مقياس ريختر، إلى 21 قتيلاً و1030 جريحا.

وأشارت الهيئة إلى أن 35 هزة ارتدادية على الأقل وقعت في مختلف أنحاء تركيا في أعقاب الزلزال، الذي كان مركزه ولاية ألازيغ، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ووقع الزلزال عند الساعة 8:55 بالتوقيت المحلي (17:55 توقيت غرينيتش) قرب بلدة سيفريجي في محافظة إلازيغ (معمورة العزيز) شرقي تركيا، بحسب رئاسة وكالة إدارة الطوارئ والكوارث.

ووصف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الزلزال بأنه "هزة أرضية خطيرة" ألحقت أضرارا بالمباني.

من جانبه، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية في سيفريجي، لكنه أوضح أن الزلزال ربما تسبب في خسائر بشرية في مناطق ريفية على مشارف المدينة.

وأضاف الوزير التركي أن القوات مستعدة لتقديم يد العون إذا ما طلب منها هذا. وقال مركز قنديلي لرصد الزلازل في إسطنبول إن شدة الزلزال بلغت 6.5 درجات.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الزلزال تسبب في إثارة حالة من الذعر في صفوف المواطنين الذين فروا خارج منازلهم سعيا إلى السلامة.

وتقع تركيا على خط الزلزال، ففي عام 1999 ضرب زلزال مدمر بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر إيزميت في غرب تركيا، مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص من بينهم نحو ألف في إسطنبول.


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