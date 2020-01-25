العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

التظاهرات في العراق "أرشيفية"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت القوات الأمنية العراقية، ساحة اعتصام في مدينة البصرة، صباح اليوم السبت، وشرعت بفضّ الاحتجاجات بالقوة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من ستين عربة عسكرية، تقلّ عناصر من قوات الأمن، اقتحمت فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات، طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.



وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت بحرق عدد من خيام المعتصمين.



أما في بغداد، فقد سيطرت قوات الأمن وبشكل كامل على جسر محمد القاسم، وتحاول التقدم باتجاه ساحة التحرير، حسب ناشطين.



وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران، وشارع النضال، وساحة قرطبة، لإعادة فتحها أمام حركة المرور.