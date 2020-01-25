عربي

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء
التظاهرات في العراق "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت القوات الأمنية العراقية، ساحة اعتصام في مدينة البصرة، صباح اليوم السبت، وشرعت بفضّ الاحتجاجات بالقوة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من ستين عربة عسكرية، تقلّ عناصر من قوات الأمن، اقتحمت فجر السبت، ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما قامت بتنفيذ حملة اعتقالات، طالت عدداً كبيراً من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت بحرق عدد من خيام المعتصمين.

أما في بغداد، فقد سيطرت قوات الأمن وبشكل كامل على جسر محمد القاسم، وتحاول التقدم باتجاه ساحة التحرير، حسب ناشطين.

وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد، إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران، وشارع النضال، وساحة قرطبة، لإعادة فتحها أمام حركة المرور.

أخبار ذات صلة

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

21 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة

21 قتيلاً في زلزال تركيا ونحو 1000إصابة

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية

مصر تكشف سبب استيرادها للغاز الإسرائيلي

مصر تكشف سبب استيرادها للغاز الإسرائيلي

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

غموض حول تأخر الاستخبارات الأمريكية في تسليم تقرير &#34;خاشقجي&#34; للكونغرس

غموض حول تأخر الاستخبارات الأمريكية في تسليم تقرير "خاشقجي" للكونغرس

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في &#34;الأقصى&#34;

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

السفير الفلسطيني في بلجيكا يُطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

السفير الفلسطيني في بلجيكا يُطالب الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

شاهد: لحظة العثور على الطفل أبو ارميلة في عبارة للمياه بالقدس ومحاولة إنعاشه

شاهد: لحظة العثور على الطفل أبو ارميلة في عبارة للمياه بالقدس ومحاولة إنعاشه

&#34;المرور والنجدة&#34;: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور والنجدة": إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

الديمقراطية: إعلان الشق السياسي من صفقة ترامب إعلان حرب على شعبنا

الديمقراطية: إعلان الشق السياسي من صفقة ترامب إعلان حرب على شعبنا

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيون لن يمرروا (صفقة القرن)

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيون لن يمرروا (صفقة القرن)

منوعات

هنا الزاهد تغني &#34;سالمونيلا&#34;: &#34;تقودني للجنون&#34;

هنا الزاهد تغني "سالمونيلا": "تقودني للجنون"

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

غادة عبدالرازق تظهر بفستان الزفاف.. هل تزوجت للمرة الـ 12؟

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

بسيجارة ومايوه.. منة عرفة تشعل مواقع التواصل بأجرأ ظهور لها

ضحية جديدة لحساب &#34;حمزة مون بيبي&#34; تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

ضحية جديدة لحساب "حمزة مون بيبي" تتلقى تهديداً بنشر صورها الجريئة

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ &#34;المجنونة&#34;

شاهد: تصرف فتاة تجاه كاظم الساهر يدفع الجمهور لوصفها بـ "المجنونة"

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

تصغره بـ17 عاماً.. عبدالمنعم عمايري يثير الجدل بعد خطوبته من دانا حلبي

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

عربي

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية