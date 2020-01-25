استطلاع رأي لـ(واللا): "غانتس" يتقدم بثلاثة مقاعد على "نتنياهو"





وبيّن الاستطلاع أن حزب (أزرق أبيض) سيحصل على 35 مقعداً، في حين سيحصل حزب (الليكود) على 32 قعداً، أما (القائمة المشتركة) فستحصل على 13 مقعداً، وجاء في الاستطلاع أنه في حال اتحدت أحزاب اليمين، فإن (أزرق أبيض) سيتراجع إلى 34 مقعداً، مقابل 32 مقعداً لحزب (الليكود)، واتحاد أحزاب اليمين سيحصلون على 10 مقاعد.



فيما سيحصل حزب (العمل ميرتس) على تسعة مقاعد، وحزب (شاس) ثمانية مقاعد، وحزب (إسرائيل بيتنا) بزعامة ليبرمان أيضا ثمانية مقاعد.

رام الله - دنيا الوطنأظهرت نتائج استطلاع أجراه موقع (واللا) الاسرائيلي، أنه لو أجريت الان انتخابات الكنيست، سيتقدم حزب (أزرق أبيض) على حزب (الليكود) بفارق ثلاثة مقاعد.