"المرور والنجدة": إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة: إنه تم تسجيل ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابتين بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق، لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية.



ونوهت إلى وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى وسوق دوار العودة في محافظة رفح ، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل" ،ويرجى من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.



وشددت إدارة المرور على أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي .



رام الله - دنيا الوطن