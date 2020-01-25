عاجل

  • (صوت فلسطين):الاحتلال يداهم منزل الشيخ عكرمة صبري ويسلمه أمر إبعاد عن الأقصى 4 أشهر

  • (صوت فلسطين):الطفل أبو ارميلة لا يزال على قيد الحياة وهو الآن في مستشفى هداسا

  • الأحمد: كل ما اتخذناه من قرارات في المجلسين الوطني والمركزي علينا تنفيذها بأرض الواقع

  • الأحمد:آن الأوان أن ننفذ كل ما قررناه سابقاً بإعادة النظر بالعلاقات مع الجانب الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

بحالة حرجة.. العثور على الطفل أبو رميلة في عبارة للمياه بالقدس

بحالة حرجة.. العثور على الطفل أبو رميلة في عبارة للمياه بالقدس
الطفل أبو ارميلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه جرى العثور على الطفل قيس أبو رميلة (8 سنوات)، صباح اليوم السبت، الذي اختفى منذ عصر أمس الجمعة، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس.

وأضافت: أن حالته حرجة جداً، فيما أظهر شريط مصور رجال الإسعاف يجرون محاولات إنعاش للطفل في المكان.

وأوضحت أنه جرى العثور على الطفل في عبارة للمياه، في ضاحية البريد.

واستمر في مدينة القدس، لليوم الثاني على التوالي، البحث عن طفل اختفت آثاره، منذ مساء أمس، وسط تخوفات من تعرضه للاختطاف من قبل المستوطنين.

وأصيب 23 مواطناً على الأقل في ساعة متأخرة الليلة، عقب قمع الاحتلال لمسيرة، شارك بها المئات لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل قصي أبو ارميلة (8 سنوات)، والذي اختفت آثاره في بيت حنينا، عصر الجمعة. 

وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحفي: إن طواقمها نقلت عدداً من الإصابات للعلاج في المستشفيات، فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية، وأن الإصابات تنوعت بين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والاختناق والسقوط، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وحمّل محافظ القدس عدنان غيث، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الطفل أبو ارميلة، وشكر أهالي القدس، الذين خرجوا من جميع الأحياء؛ للبحث عن الطفل المفقود، بشكل دفع الاحتلال للجنون والاعتداء عليهم ونصب الحواجز العسكرية في محيط المدينة المقدسة.

وأغلقت سلطات الاحتلال، حاجزي قلنديا ومخيم شعفاط، ومنعت دخول القدس بشكل تام.

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قمعت مقدسيين احتجوا قرب مركز شرطة "النبي يعقوب" شمال القدس، مطالبن بالكشف عن مصير أبو رميلة. 

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المطالبين بالكشف عن مصير الطفل، فيما حضر محافظ القدس عدنان غيث، ومختلف فعاليات المدينة؛ للبحث عن الطفل في الأحياء القريبة.

ونفت عائلة الطفل، أن يكون لديها أي خلافات مع أي جهة، معربة عن تخوفها من قيام مستوطنين باختطافه.

أخبار ذات صلة

حماس: الترتيبات الأمريكية الإسرائيلية استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس

حماس: الترتيبات الأمريكية الإسرائيلية استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس

شاهد: لحظة العثور على الطفل أبو ارميلة في عبارة للمياه بالقدس ومحاولة إنعاشه

شاهد: لحظة العثور على الطفل أبو ارميلة في عبارة للمياه بالقدس ومحاولة إنعاشه

&#34;المرور والنجدة&#34;: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور والنجدة": إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

الديمقراطية: إعلان الشق السياسي من صفقة ترامب إعلان حرب على شعبنا

الديمقراطية: إعلان الشق السياسي من صفقة ترامب إعلان حرب على شعبنا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

&#34;المرور والنجدة&#34;: إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور والنجدة": إصابتان في ثلاثة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

شاهد: هزة أرضية تضرب وسط وجنوب فلسطين المحتلة

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيون لن يمرروا (صفقة القرن)

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيون لن يمرروا (صفقة القرن)

الرجوب: فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية بالفترة المقبلة

الرجوب: فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية بالفترة المقبلة

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة الغربية

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة الغربية

منوعات

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

عايدة رياض تكشف لأول مرة كواليس اتهامها بممارسة الدعارة

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام &#34;حتى لا يطير الدخان&#34;

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام "حتى لا يطير الدخان"

عربي

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

مصرع وجرح العشرات من الحوثيين شمال اليمن

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

العراق.. اقتحام ساحات الاعتصام في البصرة وكربلاء

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية