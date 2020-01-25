بحالة حرجة.. العثور على الطفل أبو رميلة في عبارة للمياه بالقدس

قالت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه جرى العثور على الطفل قيس أبو رميلة (8 سنوات)، صباح اليوم السبت، الذي اختفى منذ عصر أمس الجمعة، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس.





وأضافت: أن حالته حرجة جداً، فيما أظهر شريط مصور رجال الإسعاف يجرون محاولات إنعاش للطفل في المكان.





وأوضحت أنه جرى العثور على الطفل في عبارة للمياه، في ضاحية البريد.





واستمر في مدينة القدس، لليوم الثاني على التوالي، البحث عن طفل اختفت آثاره، منذ مساء أمس، وسط تخوفات من تعرضه للاختطاف من قبل المستوطنين.وأصيب 23 مواطناً على الأقل في ساعة متأخرة الليلة، عقب قمع الاحتلال لمسيرة، شارك بها المئات لمطالبة شرطة الاحتلال بالتدخل الجدي لكشف مصير الطفل قصي أبو ارميلة (8 سنوات)، والذي اختفت آثاره في بيت حنينا، عصر الجمعة.وقالت جمعية الهلال الأحمر في بيان صحفي: إن طواقمها نقلت عدداً من الإصابات للعلاج في المستشفيات، فيما تلقى آخرون علاجات ميدانية، وأن الإصابات تنوعت بين الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط والاختناق والسقوط، وفق ما نقلت الوكالة الفلسطينية الرسمية.وحمّل محافظ القدس عدنان غيث، سلطات الاحتلال المسؤولية عن حياة الطفل أبو ارميلة، وشكر أهالي القدس، الذين خرجوا من جميع الأحياء؛ للبحث عن الطفل المفقود، بشكل دفع الاحتلال للجنون والاعتداء عليهم ونصب الحواجز العسكرية في محيط المدينة المقدسة.وأغلقت سلطات الاحتلال، حاجزي قلنديا ومخيم شعفاط، ومنعت دخول القدس بشكل تام.وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قمعت مقدسيين احتجوا قرب مركز شرطة "النبي يعقوب" شمال القدس، مطالبن بالكشف عن مصير أبو رميلة.وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي صوب المطالبين بالكشف عن مصير الطفل، فيما حضر محافظ القدس عدنان غيث، ومختلف فعاليات المدينة؛ للبحث عن الطفل في الأحياء القريبة.ونفت عائلة الطفل، أن يكون لديها أي خلافات مع أي جهة، معربة عن تخوفها من قيام مستوطنين باختطافه.