قوات حرس الحدود الإسرائيلية تعتقل ثلاثة مقدسيين بزعم مشاركتهم في التظاهرات بالقدس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات حرس الحدود الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، ثلاثة شبان مقدسيين من بيت حنينا، في القدس، بحسب ما أعلنته صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.



وجاء اعتقال الشبان الثلاثة، بزعم مشاركته في التظاهرات التي جرت امس في مدينة القدس، بحسب الصحيفة ذاتها.



يشار إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنين، اقتحموا امس الجمعة، باحات المسجد الاقصى المبارك، واعتدوا على المصلين ومنعوهم من دخول المسجد.