ليبرمان يهاجم ترامب بسبب (صفقة القرن).. وهذا السبب

رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) افيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بسبب قراره بنشر "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية.



وأعرب ليبرمان عن اسفه لإقدام ترامب على نشر خطته للسلام قبل الانتخابات في إسرائيل بخمسة أسابيع، وتحديدا في اليوم الذي من المقرر أن تتم مناقشة مسالة الحصانة البرلمانية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.



وقال "ليبرمان" في تغريده له على موقع (تويتر): "إن موعد نشر الخطة سيمنع اجراء نقاش موضوعي ومعمق في مبادرة سياسية هي من الأهم التي شهدناها في السنوات الأخيرة".



من جهة أخرى هاجم أعضاء من تيار اليمين الإسرائيلي، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، على خلفية اعتراضه نشر تفاصيل "صفقة القرن" قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.



ونقلت قناة (كان) عن مصار يمينية، قولها: "جرت العادة أن يهرب ليبرمان عنما يبدأ تطبيق الأقوال بالفعل على أرض الواقع".



وأضافت هذه المصادر: "عندما يتم فرض القانون الإسرائيلي على (اريئيل) و(معاليه ادوميم) وعلى نصف مليون شخص يلوذ ليبرمان بالفرار.