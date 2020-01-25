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دولي

حزب (أزرق أبيض): دعوة غانتس لواشنطن إهانة لنا وقد نرفضها

حزب (أزرق أبيض): دعوة غانتس لواشنطن إهانة لنا وقد نرفضها
بيني غانتس زعيم حزب (أزرق أبيض)
رام الله - دنيا الوطن
سادت حالة من الاستياء في أوساط حزب (أزرق أبيض)، الذي يرأسه قائد هيئة الأركان الأسبق بيني غانتس وذلك في أعقاب دعوته لزيارة واشنطن ولقاء ترمب. 

حالة الغضب في الحزب المنافس لليكود، جاءت بعدما كشف نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، أن دعوة غانتس جاءت بناء على مقترح من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدمه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب ما جاء على موقع (عكا). 

ويرى الحزب الأزرق أن هذه الدعوة خدعة من نتنياهو من أجل تقويته وتقوية اليمين في الانتخابات القادمة. 

واعتبر حزب (أزرق أبيض) دعوة غانتس بناء على مقترح نتنياهو إهانة للحزب، ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن مصادر في الحزب، قولها: "إن الحزب ما زال يناقش قبول دعوة ترمب لمناقشة خطة (صفقة القرن) خلال الزيارة المرتقبة، ومن المتوقع أن يرفض غانتس هذه الدعوة. 

في نفس السياق انتقد  نيتسان هروفيتش من تحالف "العمل غيشر ميرتس" توقيت نشر الخطة، قائلاً: "إن الخطة لا تعدو كونها مناورة إعلامية قبل الانتخابات".

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