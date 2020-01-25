طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء شديدة البرودة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأحد 2020/01/26: يكون الجو غائماً جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاثنين 2020/01/27: يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا الى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:



1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.



2 شدة سرعة الرياح.



3- خطر التزحلق على الطرقات.



4- تدني مدى الرؤيا الافقية.



5 - تشكل الصقيع والانجماد في ساعات الليل المتأخرة من يوم الجمعة و ساعات الصباح الباكر يومي السبت والأحد.