واشنطن تنشر ست قاذفات استراتيجية في قاعدتها بالمحيط الهندي

وعلى خلفية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في بداية كانون ثاني/يناير، قام البنتاغون، بإرسال القاذفات الاستراتيجية من نوع B-52H إلى قاعدة دييغو غارسيا، ليصل عددها حاليا، إلى 6 قاذفات.



وأشارت المواقع، إلى أن قاعدة دييغو غارسيا، لا تقع ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية، في حين يمكن للصواريخ المجنحة التي تطلقها هذه القاذفات إصابة كافة الأهداف المحتملة داخل إيران، بدون أن تدخل القاذفة ضمن نطاق تأثير وسائط الدفاع الجوي الإيرانية.





رام الله - دنيا الوطنأرسلت الولايات المتحدة، بعد ازدياد التوتر مع طهران، قاذفة استراتيجية أخرى من طراز B-52H إلى قاعدتها في دييغو غارسيا في المحيط الهندي، ليصل بذلك عدد هذه الطائرات الحربية هناك، إلى ست قاذفات.وذكرت بيانات المراقبة من مواقع غربية تهتم بحركة الطيران الحربي، أن هذه القاذفة القادرة على حمل صواريخ مجنحة مزودة برؤوس نووية، نفذت رحلتها من قاعدة باركسديل الجوية في ولاية لويزيانا إلى جزيرة دييغو غارسيا، وفق (روسيا اليوم).ونوهت، بأن القاذفة بعد أن قطعت المحيط الأطلسي، قامت طائرة صهريج من طراز KC-135R، انطلقت من القاعدة الجوية "مورون" في إسبانيا، بتزويدها بالوقود وهي في الجو.