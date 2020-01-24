دولي

البنتاغون يكشف خسائره البشرية بالضربة الإيرانية لقواعده العسكرية بالعراق

البنتاغون يكشف خسائره البشرية بالضربة الإيرانية لقواعده العسكرية بالعراق
أضرار بقاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، إن 34 جندياً جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق.

وقال الناطق باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، إن ثمانية جنود نقلوا في السابق إلى ألمانيا للعلاج قد جرى تحويلهم إلى الولايات المتحدة، وفق (روسيا اليوم).

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

يذكر أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان، كان قد أوضح أنه "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم الثامن من كانون ثاني/يناير الجاري على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالدماغ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

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