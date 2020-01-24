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وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل

وزير سعودي يكشف حقيقة علاقة بلاده مع إسرائيل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، إنه لا علاقات للسعودية مع إسرائيل، متسائلاً: "كيف يمكن التفاوض مع طهران إذا كان دستورها ينص على تصدير الثورة".

وأضاف الجبير، وفق (روسيا اليوم): "العقوبات فرضت على إيران بسبب سلوكها في المنطقة وليس برغبة من السعودية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني شعب معتدل تاريخيا لكن النظام اختطف الدولة. 

وتابع الجبير: "الدستور الإيراني ينص على تصدير الثورة فكيف لنا التفاوض مع طهران؟، مؤكداً أنه يجب حل الأزمات والصراعات في المنطقة بالتنسيق والحوار.

في الشأن اليمني، قال الجبير إن اليمنيين اشتركوا بالحوار الوطني، لكن الحوثيين قاموا بانقلابهم، وأضاف السعودية لا تقبل بأن تسيطر أقلية سياسية على المشهد في اليمن، وقال: "لا نريد الحرب في اليمن ونسعى إلى حل سياسي".

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