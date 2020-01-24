حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، إن "صفقة القرن بدأت بقرارات الإدارة الأمريكية التي تجاوزت الشرعية الدولية وحل الدولتين، وفي موضوع القدس والاستيطان وحدود 1967 فماذا تبقى من صفقة القرن لننتظره؟".وأضاف الشيخ، عبر (تويتر): "في حال إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام المسماة (صفقة القرن)، ستجتمع القيادة الفلسطينية وتتخذ القرارات المناسبة مع حجم هذه المؤامرة".وأشار الشيخ، إلى أنه لم يكن هناك أي حديث مع الإدارة الأمريكية بشأن خطة العصر لا جزئياً ولا بإسهاب، والصفقة مرفوضة جملةً وتفصيلاً وسيقاومها شعبنا وسيسقطها كما أسقط كل مؤامرات التصفية لقضيتنا الوطنية.