شؤون فلسطينية

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيين لن يمرروا (صفقة القرن)

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيين لن يمرروا (صفقة القرن)
رئيس المكتب السياسي لحماس - اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن حركته قدمت ما هو مطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية وصولاً لتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة.

جاء ذلك، وفق ما أورد الموقع الرسمي لحركة حماس، خلال لقائه ووفد قيادة الحركة المرافق له، وان عزيزة إسماعيل نائب رئيس الوزراء الماليزي، وذلك في إطار لقاءاته الرسمية التي يعقدها مع القيادة الماليزية ومكونات المجتمع الماليزي.

وشدد هنية، على ضرورة مواجهة صفقة القرن وما يخطط لها، قائلاً: "إن الشعب الفلسطيني لن يمرر هكذا مخططات"، مستعرضاً التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومحاولات تصفيتها، وخاصة فيما يتعلق ب القدس واللاجئين في إطار ما يسمى بصفقة القرن التي أعيد الحديث حول محاولات فرضها مؤخرًا وتستهدف ثوابت القضية الفلسطينية.

وشرح هنية الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الفلسطينيون، سواء في مخيمات اللجوء، أو في الضفة المحتلة ومصادرة الأراضي ومضاعفة المستوطنات والمستوطنين وممارساتهم العدوانية العنصرية، وحصار غزة وما نجم عنه من آثار صعبة.

وأكد في الوقت نفسه صورة الصمود والتحدي التي يعكسها الفلسطيني أيضًا، ورفضه لكل الإملاءات وإجهاضه للمؤامرات المختلفة، والتفاف الفلسطينيين حول المقاومة التي تشكل لهم الدرع الحامي وعنوان الثبات.

كما التقى هنية والوفد المرافق وزير الداخلية محيي الدين ياسين، حيث وضعه أيضًا في صورة خطورة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والأوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم.

وأشاد بالعلاقة الثنائية مع ماليزيا، والمواقف المتقدمة لماليزيا تجاه فلسطين وقضيتها الوطنية وحقوق شعبنا، والدور الذي تقوم به رسميًا وشعبيًا لدعم صمود شعبنا وكسر الحصار.

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