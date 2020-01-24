شؤون فلسطينية

الرجوب: فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية بالفترة المقبلة

الرجوب: فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية بالفترة المقبلة
اللواء جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء جبريل الرجوب، إن فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية، قائلاً: "نحن منفتحون لاستضافة أي نشاط عربي حيث نرى أن الزحف العربي والإسلامي إلى فلسطين بقدر ما هو واجب قومي وديني ايضا نرى فيه رسالة للشعب الفلسطيني وهي (لست وحدكم) وللإسرائيليين أن فلسطين مازالت في العمق العربي والإسلامي".

جائت تصريحاته، خلال انطلاق أعمال ملتقى الصداقة الكشفي العربي 2020 الذي تحتضنه دولة الكويت متمثلة في جمعية الكشافة الكويتية، ويتضمن اجتماعات لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية واجتماع للجنة الكشفية العربية.

وترأس وفد جمعية الكشافة الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب رئيس الجمعية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.

وهنأ الرجوب، الكويت وجمعية الكشافة الكويتية ورئيسها د.عبدالله الطريجي وأسرة الحركة الكشفية الكويتية على جمع الدول العربية على أرض الكويت، خاصة في ظل هذا الظرف العربي الصعب وحالة الانقسام والتجاذبات التي يشهدها العالم العربي، مؤكداً على أن ذلك يعد برهانا ودليلا واضحا على تميّز وصدق سياسة الكويت كعنصر جامع للعرب.

وأضاف الرجوب: "نأمل أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة حقيقية باتجاه بناء عقيدة لها علاقة بالوحدة العربية والمصير المشترك للعرب والقيم الإسلامية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الأنشطة العربية الكشفية لعام 2020 ومراجعة بعض القوانين والأنظمة واللوائح".

وعلى هامش الملتقى، اجتمع اللواء الرجوب برئيس المنظمة العربية للكشافة ورئيس الجمعية الكويتية للكشافة، د. عبد الله الطريجي، حيث أطلعه الرجوب على الخطط التي تعمل الجمعية الفلسطينية على تنفيذها لتطوير الحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية، إضافة للاسترايجية الوطنية للحركة الكشفية والهادفة لبناء حركة كشفية فلسطينية بمنظور وطني، وتعمل بمعزل عن كافة أشكال التجاذبات والتناقضات التي تشهدها فلسطين.

وبحث الرجوب خلال اللقاء اليات تعزيز التعاون بين جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية والجمعية الكويتية للكشافة بهدف الاستفادة من خبرة الكشافة الكويتية في تطوير الكشافة الفلسطينية.

بدوره أبدى الطريجي استعداد الجمعية الكويتية للتعاون مع فلسطين في كافة المجالات لتطوير الحركة الكشفية الفلسطينية، سواء من خلال ارسال الخبراء إلى فلسطين، أو من خلال استضافة الكوادر الكشفية الفلسطينية وتدريبهم بالشكل الذي يضمن النهوض بالكشافة الفلسطينية.

أخبار ذات صلة

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

حسين الشيخ يتساءل: ماذا تبقى من (صفقة القرن) لننتظره؟

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيين لن يمرروا (صفقة القرن)

هنية: قدمنا المطلوب لإنجاح العملية الديمقراطية والفلسطينيين لن يمرروا (صفقة القرن)

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة الغربية

عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة الغربية

حلس: غزة ظُلمت مرتين من الخصوم والأهل وسنقاتل من أجل موظفيها

حلس: غزة ظُلمت مرتين من الخصوم والأهل وسنقاتل من أجل موظفيها

صور: ولي العهد البريطاني يزور كنيسة المهد في بيت لحم

صور: ولي العهد البريطاني يزور كنيسة المهد في بيت لحم

25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

25 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة

الخارجية تطالب بموقف دولي حازم لوقف اعتداءات المستوطنين على دور العبادة

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الرئيس الأرميني يصل بيت لحم ويزور كنيسة المهد

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

الأمير تشارلز يزرع شجرة زيتون في دير الكرمل ببيت لحم

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

جيش الاحتلال يصادق على هدم منازل منفذي ثلاث عمليات

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

المبادرة الوطنية: صفقة القرن مرفوضة جملة وتفصيلا

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

الخضري: صفقة القرن تُطبق بدعم أمريكي وهي انقلاب على حقوق الفلسطينيين

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

إصابة ثلاثة مواطنين بينهم ناشط إسرائيلي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

معلومات جديدة في قضية نانسي عجرم تنفي ما يتم تداوله حول اتصال القتيل

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

أول صورة لـ خالد النبوي بعد الوعكة الصحية

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

وفاة مفاجئة لفنانة كويتية شابة

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

حلا الترك تثير الجدل بفستان جريء

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

ابنة ديمة الجندي تتحول إلى نسخة منها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

شكل وجه دنيا بطمة من دون مكياج يطلق موجة سخرية لاذعة عليها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

كيم كارداشيان متهمة بالسرقة وتلك هي العقوبة التي قد تواجهها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

رسالة من القلب من نداء شرارة بعد فقدان شقيقها

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام &#34;حتى لا يطير الدخان&#34;

مصطفى شعبان يرد على الهجوم بعد إعادته لفيلم عادل إمام "حتى لا يطير الدخان"

نانسي عجرم تؤكد استمرارها في &#34;ذا فويس كيدز&#34; بطريقتها الخاصة

نانسي عجرم تؤكد استمرارها في "ذا فويس كيدز" بطريقتها الخاصة

عربي

مصر تكشف سبب استيرادها للغاز الإسرائيلي

مصر تكشف سبب استيرادها للغاز الإسرائيلي

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

تونس.. الفخفاخ يَعِد بحكومة سياسية مصغرة تضم كفاءات

غموض حول تأخر الاستخبارات الأمريكية في تسليم تقرير &#34;خاشقجي&#34; للكونغرس

غموض حول تأخر الاستخبارات الأمريكية في تسليم تقرير "خاشقجي" للكونغرس

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في &#34;الأقصى&#34;

الخارجية الأردنية تدين اعتداء الاحتلال على المصلين في "الأقصى"