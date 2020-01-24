الرجوب: فلسطين ستستضيف عدداً من الفعاليات الكشفية العربية بالفترة المقبلة

الفعاليات الكشفية العربية، قائلاً: "نحن منفتحون لاستضافة أي نشاط عربي حيث نرى أن الزحف العربي والإسلامي إلى فلسطين بقدر ما هو واجب قومي وديني ايضا نرى فيه رسالة للشعب الفلسطيني وهي (لست وحدكم) وللإسرائيليين أن فلسطين مازالت في العمق العربي والإسلامي".



جائت تصريحاته، خلال انطلاق أعمال ملتقى الصداقة الكشفي العربي 2020 الذي تحتضنه دولة الكويت متمثلة في جمعية الكشافة الكويتية، ويتضمن اجتماعات لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية واجتماع للجنة الكشفية العربية.



وترأس وفد جمعية الكشافة الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب رئيس الجمعية، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجمعية.



وهنأ الرجوب، الكويت وجمعية الكشافة الكويتية ورئيسها د.عبدالله الطريجي وأسرة الحركة الكشفية الكويتية على جمع الدول العربية على أرض الكويت، خاصة في ظل هذا الظرف العربي الصعب وحالة الانقسام والتجاذبات التي يشهدها العالم العربي، مؤكداً على أن ذلك يعد برهانا ودليلا واضحا على تميّز وصدق سياسة الكويت كعنصر جامع للعرب.



وأضاف الرجوب: "نأمل أن يشكل هذا اللقاء انطلاقة حقيقية باتجاه بناء عقيدة لها علاقة بالوحدة العربية والمصير المشترك للعرب والقيم الإسلامية، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش الأنشطة العربية الكشفية لعام 2020 ومراجعة بعض القوانين والأنظمة واللوائح".





وعلى هامش الملتقى، اجتمع اللواء الرجوب برئيس المنظمة العربية للكشافة ورئيس الجمعية الكويتية للكشافة، د. عبد الله الطريجي، حيث أطلعه الرجوب على الخطط التي تعمل الجمعية الفلسطينية على تنفيذها لتطوير الحركة الكشفية والارشادية الفلسطينية، إضافة للاسترايجية الوطنية للحركة الكشفية والهادفة لبناء حركة كشفية فلسطينية بمنظور وطني، وتعمل بمعزل عن كافة أشكال التجاذبات والتناقضات التي تشهدها فلسطين.



وبحث الرجوب خلال اللقاء اليات تعزيز التعاون بين جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية والجمعية الكويتية للكشافة بهدف الاستفادة من خبرة الكشافة الكويتية في تطوير الكشافة الفلسطينية.



بدوره أبدى الطريجي استعداد الجمعية الكويتية للتعاون مع فلسطين في كافة المجالات لتطوير الحركة الكشفية الفلسطينية، سواء من خلال ارسال الخبراء إلى فلسطين، أو من خلال استضافة الكوادر الكشفية الفلسطينية وتدريبهم بالشكل الذي يضمن النهوض بالكشافة الفلسطينية.



قال اللواء جبريل الرجوب، إن فلسطين ستستضيف عدداً من