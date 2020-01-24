عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات سلمية بالضفة الغربية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب العشرات من المواطنين الفلسطينيين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.



وخلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، أصيب ثلاثة مواطنين بالقنابل الاسفنجية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وحاولت قوات الاحتلال اقتحام القرية تزامنا مع انطلاق المسيرة بعد صلاة الجمعة، وأغرقت منازل المواطنين بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.



وأدت المحاولة الإسرائيلية إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين الذين تصدوا لمحاولة اقتحام القرية، ما أدى لإصابة ثلاثة متظاهرين بالقنابل الاسفنجية بشكل مباشر، نقلوا على أثرها إلى المستشفى.



وفي قرية ديرنظام قرب رام الله، أصيب شاب برصاص الاحتلال الحي، حيث اقتحمت قوات الاحتلال القرية وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت باتجاه الفلسطينيين.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تتعامل مع إصابة بالرصاص الحي في الظهر في ديرنظام، ووصفت حالة الإصابة بالمتوسطة، ونُقل الشاب على إثرها إلى المستشفى.