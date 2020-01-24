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الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية

الكشف عن الحالة الصحية لحسني مبارك بعد إجرائه عملية جراحية
الرئيس المصري الأسبق - محمد حسني مبارك
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني، أن والده أجرى عملية جراحية، مساء أمس الخميس، وذلك في تغريدة له عبر موقع (تويتر). 

وقال مبارك، وفق التغريدة: إن والده أجرى عملية جراحية، دون أن يفصح عن تفاصيلها، متابعاً: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وذكرت صحيفة "صدى البلد" أن أنباءً انتشرت في الساعات القليلة الماضية، تفيد بنقل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى المستشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

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